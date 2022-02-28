FIFA ve UEFA'dan Rusya'ya büyük yaptırım

Rusya Milli Takımı ve Rus takımları, UEFA ve FIFA maçlarının ve turnuvalarının tümünden men edildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yaptıkları toplantının ardından tüm Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımı'nı yeni bir bildiriye kadar tüm turnuvalardan men etti.

FIFA Konseyi ve UEFA Yönetim Kurulu ortak toplantısı sonrası yapılan açıklamada "UEFA ve FIFA, Rusya Milli Takımı ile kulüplerini yeni bir bilgilendirmeye kadar men etti" denildi.

Futbol dünyasının tamamen birleştiği vurgulanan açıklamada, "Ukrayna'da etkilenen tüm insanlarla tam bir dayanışma içindeyiz. Her iki başkan da Ukrayna'daki durumun önemli ölçüde ve hızla iyileşmesini, futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barış için bir aracı olmasını umuyor" ifadeleri kullanıldı.



İŞTE MEN EDİLEN TAKIMLAR:

Rusya Milli Takımı: 2022 Dünya Kupsı Avrupa Elemeleri playoff turunda 24 Mart'ta Polonya ile karşılaşacaktı.



Spartak Moskova: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda RB Leipzig ile eşleşmişti.



Rusya Kadın Milli Takımı: UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Hollanda, İsveç ve İsviçre ile mücadele edecekti.



UEFA'DAN GAZPROM AÇIKLAMASI DA GELDİ!



Bu kararın ardından UEFA, Rus şirketi Gazprom'la ilgili resmi bir açıklama yayınlar:



"Bugün tüm yarışmalarda Gazprom ile olan ortaklığımızı sona erdirme kararı aldık. Karar derhal yürürlüğe girmiştir. UEFA Şampiyonlawr Ligi, UEFA milli takım müsabakaları ve UEFA EURO 2024 dahil olmak üzere mevcut tüm anlaşmaları kapsamaktadır."