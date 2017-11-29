Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102342
ALTIN
163.578
DOLAR
3.9535
STERLİN
5.3089
EURO
4.6884
Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu özellikler
Erkekler bunları çok çekici buluyor!
Evinde araba yaptı!
Evinde araba yaptı!
İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey
İnternette bunları sakın yapmayın
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon...

Filipinler'de 14 isyancı öldürüldü

Filipinler'de ordu ile isyancılar arasında çıkan çatışmada 14 isyancı öldürüldü, 5 asker yaralandı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:09
Filipinler'de 14 isyancı öldürüldü
banner10

Binbaşı Mikko Magisa yaptığı açıklamada, başkent Manila'nın 70 kilometre güneyindeki Nasugbu kentinde bir grup isyancı ile askerler arasında çıkan çatışmada 14 isyancının öldürüldüğünü bildirdi. Magisa, çatışmada 5 askerin yaralandığını kaydetti. 

Filipinler hükümeti, geçen hafta Filipinler Komünist Partisi (CPP), Yeni Halk Ordusu (NPA) ve Ulusal Demokratik Cephe (NDF) ile yürütülen barış görüşmelerini iptal etmişti.

Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969 yılından bu yana sürerken 2016 yılında RodrigoDuterte'nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.

Norveç'in girişimiyle Oslo'da yapılan görüşmeler, hükümetin siyasi mahkumları serbest bırakmaması, NPA bölgelerinde komünist gerillaların, operasyonlar düzenleyen hükümet güçlerini hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine barış görüşmeleri bu yıl çıkmaza girmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'deki kolera salgını: Şüpheli vaka sayısı 960 bini aştı
Yemen'deki kolera salgını: Şüpheli vaka sayısı 960 bini aştı
May, mevkidaşı İbadi ile görüştü
May, mevkidaşı İbadi ile görüştü
ABD Başkanı Trump'tan İslamofobik paylaşım
ABD Başkanı Trump'tan İslamofobik paylaşım

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim