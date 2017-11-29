Filipinler'de 14 isyancı öldürüldü

Binbaşı Mikko Magisa yaptığı açıklamada, başkent Manila'nın 70 kilometre güneyindeki Nasugbu kentinde bir grup isyancı ile askerler arasında çıkan çatışmada 14 isyancının öldürüldüğünü bildirdi. Magisa, çatışmada 5 askerin yaralandığını kaydetti.

Filipinler hükümeti, geçen hafta Filipinler Komünist Partisi (CPP), Yeni Halk Ordusu (NPA) ve Ulusal Demokratik Cephe (NDF) ile yürütülen barış görüşmelerini iptal etmişti.

Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969 yılından bu yana sürerken 2016 yılında RodrigoDuterte'nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.

Norveç'in girişimiyle Oslo'da yapılan görüşmeler, hükümetin siyasi mahkumları serbest bırakmaması, NPA bölgelerinde komünist gerillaların, operasyonlar düzenleyen hükümet güçlerini hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine barış görüşmeleri bu yıl çıkmaza girmişti.