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Filipinler'de altın madeninde heyelan!

Filipinler'de bir altın madeninde meydana gelen heyelanda en az 30 işçi hayatını kaybetti

16 Eylül 2018 Pazar 16:59
Filipinler'de altın madeninde heyelan!

Şinhua'nın haberine göre, Filipinler'in Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde heyelan yaşandı.

Yaklaşık 40 kişinin toprak altında kaldığı heyelanda en az 30 kişinin cesedine ulaşıldı.

Toprak altında kalan diğer işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün bölgeyi etkisi altına alan Mangkhut tayfununun heyelana yol açmış olabileceği kaydedildi.

Yapılan en son açıklamaya göre, bugün Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a doğru hareket eden Mangkhut tayfunu nedeniyle ülkede 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

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