Filipinler'de dang humması aşısı soruşturması

"Straits Times"ın haberine göre, Filipinler Gıda ve İlaç İdaresi, deng humması aşısının hiç enfekte olmamış kişilere yapılmasının hastalığı daha ölümcül hale getirebileceğini açıklayan üretici firma Sanofi'ye "Dengvaxia" isimli aşıları piyasadan çekmesi talimatını verdi.

İdare, Fransız firması Sanofi'den, Dengvaxia'nın "satış, dağıtım ve pazarlamasını askıya almasını ve aşıları geri çekmesini" istedi.

Sanofi'ye aynı zamanda konuyla ilgili doktorlara ve hastalara yönelik bir bilgilendirme kampanyası yürütmesi talimatı da verildi.

Filipinler Gıda ve İlaç İdaresi, tüm eczane ve sağlık personeline, "Dengvaxia'nın ölüm ya da hastalıkla sonuçlandığını gösteren herhangi bir vakayı" bildirmeleri uyarısında bulundu.

Filipinler'de, üretici firma Sanofi'nin, deng hummasına yakalanmış kişilere uygulanan aşının etkili olduğunu fakat hastalığa yakalanmamış kişilere uygulandığı takdirde çeşitli hastalık risklerinin ortaya çıkabileceğini açıklamasının ardından, bugüne kadar yaklaşık 730 bin çocuk üzerinde uygulanan program dün durdurulmuş ve ilaç şirketi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Sanofi'nin yöneticilerinden Ruby Dizon, düzenlediği basın toplantısında, Filipinler'de bugüne kadar aşılanan kişilerden hayatını kaybeden olmadığını, Filipinler Sağlık Bakanlığı ile durumu yakından takip ettiklerini söylemişti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque de hükümetin konuyu incelemeye aldığını belirterek halktan paniğe kapılmamalarını istemişti.

Sivrisineklerin neden olduğu deng humması, dünyada her yıl 400 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Hastalık, bazı Asya ve Latin Amerika ülkelerinde çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.