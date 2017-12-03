Filipinler'de isyancılar biri polis iki kişiyi öldürdü

Filipinler'de hükümete karşı savaşan komünist isyancılar tarafından Cagayan ve Camarines Norte bölgelerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda biri belediye meclis üyesi, diğeri polis iki kişi hayatını kaybetti, altı polis yaralandı.

Cagayan Polis Müdürü Warren Tolito tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeni Halk Ordusu (NPA) üyeleri tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılarda Baggao kasabası belediye meclis üyesi Angelo Luis hayatını kaybederken, Camarines Norte bölgesinde de bir polis öldü, altı polis yaralandı.

Meclis üyesi Luis'in evine baskın düzenleyen, yüzlerini gizleyen 20 isyancı tarafından vurularak öldürüldüğünü aktaran Tolito, bir polisin öldüğü altısının yaralandığı saldırıda ise polislerin pusuya düşürüldüğünü açıkladı.

Saldırıların ardından her iki bölgede de kaçan isyancıların yakalanması için askeri birliklerin operasyon başlattığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta başkent Manila'nın 70 kilometre güneyindeki Nasugbu kentinde bir grup isyancı ile askerler arasında çıkan çatışmada 14 isyancı öldürülmüş, 5 asker yaralanmıştı.

Filipinler hükümeti, 22 Kasım'da, Filipinler Komünist Partisi (CPP), Yeni Halk Ordusu (NPA) ve Ulusal Demokratik Cephe (NDF) ile yürütülen barış görüşmelerini iptal ettiğini açıklamıştı.

Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969 yılından bu yana sürerken 2016 yılında Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.

Norveç'in girişimiyle Oslo'da yapılan görüşmeler, hükümetin siyasi mahkumları serbest bırakmaması ve komünist gerillaların, operasyonlar düzenleyen hükümet güçlerine yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine çıkmaza girmişti.

