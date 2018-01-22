Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115833
ALTIN
163.362
DOLAR
3.8117
STERLİN
5.2957
EURO
4.6709
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı

Filipinler'in en aktif yanardağlarından Mayon'un patladığı bildirildi...

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:14
Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı
banner10

Filipinler'in en aktif yanardağlarından Mayon'un patladığı bildirildi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Enstitü, Mayon Yanardağı için uyarı seviyesini ikinci kategoriden dörde yükseltti.

Yöre halkına yanardağdan püsküren kül nedeniyle maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından bölgeden geçen hafta 21 bin kişi tahliye edilmişti.

Mayon Yanardağı'nda son olarak 2013 yılı mayıs ayında meydana gelen patlama sonucu dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987'deki patlamasında ise 100 kişi ölmüştü.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etiyopya'daki bayram kutlamalarında çatışma: 5 ölü
Etiyopya'daki bayram kutlamalarında çatışma: 5 ölü
İspanya, Puigdemont'un tutuklanmasını isteyecek
İspanya, Puigdemont'un tutuklanmasını isteyecek
Etiyopya'daki bayram kutlamalarında çatışma: 5 ölü!
Etiyopya'daki bayram kutlamalarında çatışma: 5 ölü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim