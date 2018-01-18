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Filipinler'de yanardağ alarmı

Mayon Yanardağı'nın yeniden patlama yapacağı ihtimali üzerine 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi...

18 Ocak 2018 Perşembe 18:42
Filipinler'de yanardağ alarmı
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Filipinler'deki en aktif yanardağ olan Mayon hafta içinde iki defa patlama yaparak Luzon adasını salladı. Filipinler'in önce gelen Volkan bilimcisi Dr Renato Solidum Jr, magma zirvede birikirken, halen 5 üzerinden 3 olan alarm seviyesinin 4'e çıkması halinde günler hatta saatler içinde daha büyük bir patlamanın meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulunurken, 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Mayon Yanardağı'nın bulunduğu Draga kasabasından tahliye edilenler okullarda, spor salonlarında ve geçici barınaklarda barındırılıyor.

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