Quezon City’deki Filipinler Üniversitesi yerleşkesinde bir evin 2'nci katında çıkan yangın hızla yayıldı.
Yerel saatle 05.00 sularında çıkan yangında 6’sı çocuk 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin 2 saat boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele ettiği bildirildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Filipinler'de yangın: Çoğu çocuk 8 kişi öldü
Filipinler’in başkenti Manila yakınlarında çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.
02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:38
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Quezon City’deki Filipinler Üniversitesi yerleşkesinde bir evin 2'nci katında çıkan yangın hızla yayıldı.