Filipinler'de yangın: Çoğu çocuk 8 kişi öldü

Quezon City’deki Filipinler Üniversitesi yerleşkesinde bir evin 2'nci katında çıkan yangın hızla yayıldı.



Yerel saatle 05.00 sularında çıkan yangında 6’sı çocuk 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



İtfaiye ekiplerinin 2 saat boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele ettiği bildirildi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.