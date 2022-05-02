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Filipinler'de yangın: Çoğu çocuk 8 kişi öldü

Filipinler’in başkenti Manila yakınlarında çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:38
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Filipinler'de yangın: Çoğu çocuk 8 kişi öldü

Quezon City’deki Filipinler Üniversitesi yerleşkesinde bir evin 2'nci katında çıkan yangın hızla yayıldı.

Yerel saatle 05.00 sularında çıkan yangında 6’sı çocuk 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin 2 saat boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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