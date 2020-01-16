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Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi

16 Ocak 2020 Perşembe 10:11
Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yanardağın bulunduğu Batangas eyaletindeki Afet Risk Azaltma Merkezi'nden yapılan açıklamada, yanardağa 14 kilometre mesafede yaşayan 82 binden fazla kişinin, güvenlik nedeniyle uzak bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, patlamanın yarattığı etkiden ötürü şu ana kadar kalp krizi geçiren 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çok sayıda vatandaşın güvenlik riskine rağmen tahliye bölgelerinden kaçarak evlerine geri döndüğünü belirten yetkililer, ordu güçlerinin dönen vatandaşları bulup yeniden tahliye merkezlerine getirdiğini açıkladı.

Yanardağ yakınlarında çok sayıda şehirdeki yol ve yerleşim bölgelerinde yarıklar meydana geldiğini gözlemleyen Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, Taal Yanardağı'nda yeni bir patlamanın her an yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Taal Yanardağı'nda 12 Ocak'ta yaşanan patlamanın ardından, Manila Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşları ertelenmiş, 240 sefer ise iptal edilmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 10'dan fazla aktif volkan arasında yer alıyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Son Güncelleme: 16.01.2020 10:27
Anahtar Kelimeler:
YanardağFilipinler
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