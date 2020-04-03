Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Corona önlemlerine uymayanları vurun"

Tüm dünyada olduğu gibi Filipinler de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ediyor. Ancak Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte asker ve polislerden tuhaf bir istekte bulundu. Duterte koronavirüsle ilgili alınan önlemlere uymayanları ölümle tehdit etti. "Salgınla mücadelede kurallara uymayan ve isyan çıkaranı mezara gönderin" emri verdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine, sorun çıkaranları vurmaları v, gıda ve nakit yardımlarını durdurma emrini verdiğini söyledi.

Duterte, televizyon kanallarından yaptığı açıklamada, polislerden, doktorlara ve sağlık çalışanlarına zehirli kimyasallarla saldıranların, üzerlerine ölümcül maddeler dökülerek veya onları bu maddeleri içmeye zorlayarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte sorun çıkaran kişilerin, hapishanelerde aç bırakılacaklarını da belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "koronavirüsü kurallarına uymayanları vurun" emrine sert tepki gösterdi.

Duterte, nakit ve yiyecek yardımının dağıtımında yaşanan gecikmeler ve yapılan şikayetlere ilişkin ise sorumluluğun siyasetçilerden alınıp eski bir generale verildiğini, yardımları çalanlara karşı çok sert davranılacağını ifade etti.

Filipinler'in başkenti Manila'nın en fakir mahallesinde işçiler, çalışmalarına rağmen haftalardır maaş alamadıklarını belirterek protesto gösteri düzenlemişti.

Göstericiler, siyasetçilerin kendilerini yüzüstü bıraktığını belirterek, gıda yardımı talebinde bulunmuştu.

Güvenlik güçleriyle çatışan göstericilerden onlarcası gözaltına alınmıştı.

Güney Asya'nın en fakir ülkelerinden biri olan Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bin 633, ölü sayısı da 107. Hükümet aldığı sert önlemlerle virüsün ülke geneline bulaşmasını engellemeye çalışıyor.