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Filipinler'i süper tayfun ‘Mangkhut’ vurdu

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:14
Filipinler'i süper tayfun ‘Mangkhut’ vurdu

Yılın en güçlü tropik siklonu olan Mangkhut Tayfunu, Filipinler'in kuzey kıyılarını vurdu. Gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan tayfunun hızı saatte 255 kilometreye ulaştı.

Filipinler'i vurması beklenen süper tayfun ‘Mangkhut’ ülkenin kuzey kıyılarını vurmaya başladı.

Bölgede alınan önlemler kapsamında okullar tatil edildi. 15 binden fazla kişi güvenli yerlere aktarıldı

Ülkenin kuzeyindeki Luzon Adası'nda 25 yerleşim merkezinde fırtına alarmı verildi.

4 milyon insan risk altında 

Hawaii'de bulunan Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, kasırga güzergahındaki 4 milyon insanın risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Şiddetli rüzgarlarla yoğun yağış taşıyan tayfun, aynı anda 900 kilometre çapında bir alanda etkili oluyor.

Filipinler'de 2013 yılında etkisinin gösteren Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber 

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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerTayfunDünyaHaber
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