Filipinler’de 7.0 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında büyüklüğü 6,9 olarak açıklanan
depremin büyüklüğünün 7 olarak revize edildiğini duyurdu. Merkez üssü Pondaguitan olan depremin yerin 60,1 kilometre altın gerçekleştiği belirtilirken, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.
Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler’de, 15 Ekim 2013’te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi
hayatını kaybetmişti.