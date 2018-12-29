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Filipinler’de 7.0 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in güneyinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:37
Filipinler’de 7.0 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında büyüklüğü 6,9 olarak açıklanan
depremin büyüklüğünün 7 olarak revize edildiğini duyurdu.  Merkez üssü Pondaguitan olan depremin yerin 60,1 kilometre altın gerçekleştiği belirtilirken, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

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Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem bölgesinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceğine ilişkin uyarısını kaldırdı.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler’de, 15 Ekim 2013’te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi
hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler
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