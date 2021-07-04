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Filipinler'de askeri uçak düştü: 42 asker hayatını kaybetti, 5 asker kayıp

Filipinler'de 96 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü. Kazada 42 asker hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü yerde de 3 kişi öldü. 49 askerse kazadan yaralı olarak kurtuldu. 5 kayıp asker aranıyor.

04 Temmuz 2021 Pazar 23:32
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Filipinler'de askeri uçak düştü: 42 asker hayatını kaybetti, 5 asker kayıp

Filipinler'de askeri uçak, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştü.

96 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü. Kazada 42 asker hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü yerde de 3 kişi öldü. 49 askerse kazadan yaralı olarak kurtuldu, 5 kayıp asker ise aranıyor.

Uçağın Jolo Havaalanına inmeye çalışırken pisti kaçırdığı ve bir daha havalanamadığı belirtiliyor.

Uçağın düşüş anında bazı askerler paraşütle atladı. Bunların kurtulup kurtulmadığı açıklanmadı. Ancak onlarca asker kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılardan durumu ağır olanlar var.

Uçağın iki pilotu da kazadan kurtuldu. Pilotların durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Kaza, Filipinler Hava Kuvvetleri'nin son 30 yıldaki en büyük kazası olarak kayıtlara geçti.

Kazada ölen askerlerin Ebu Sayyaf Örgütü militanlarıyla mücadelede görev almak için eğitimlerini yeni tamamladıkları belirtildi

Düşen uçağın militanlarla mücadelesine katkı sağlamak için Amerikan ordusu tarafından Filipinler ordusuna bağışlandığı da ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Filipinli yetkililer terörizm şüphesi üzerinde durmadıklarını duyurdu.

Son Güncelleme: 05.07.2021 00:09
Anahtar Kelimeler:
FilipinlerAskeri Uçak Düştü
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