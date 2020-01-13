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Filipinler’deki Taal Yanardağı’nda ikinci patlama

Taal Yanardağı’nda dünkünün ardından bu sabah ikinci patlama meydana geldi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:20
Filipinler’deki Taal Yanardağı’nda ikinci patlama

Filipinler’in başkenti Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı’nda dünkünün ardından bu sabah ikinci patlama meydana geldi.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, Batangas eyaletindeki yanardağda bugün yerel saatle sabah 09.19’da patlama yaşandığı bildirildi.

Yanardağ çevresinde dünkü patlamadan bu yana toplam 52 volkanik deprem kaydedildi. Yanardağdan çıkan küllerin 100 kilometre kuzeye yayıldığı ve başkent Manila’nın güneyinde görüş alanını etkilediği ifade edildi.

Patlamanın ardından can veya mal kaybının yaşanmadığı Taal Yanardağı bölgesinde yaşayan 6 bin 346 kişi tahliye edildi.

Manila Uluslararası Havalimanı’ndaki iç ve dış hat uçuşları da patlama nedeniyle geçici süreliğine ertelendi. Havalimanından şimdiye kadar toplam 240 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler’de 10’dan fazla aktif volkandan biri. Ülke, Pasifik’te “Ateş Kuşağı” olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Yetkililer yanardağdaki hareketliliğin bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu.

(BRT/AA)

Son Güncelleme: 13.01.2020 10:23
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KıbrısHaberPatlamaYanardağTaalFilipinlerde
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