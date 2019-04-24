Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Filipinler’den Kanada’ya çöp yüzünden savaş tehdidi!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine kendi çöplerini gönderen Kanada’ya, çöplerini geri almadıkları takdirde savaş ilan edeceğini duyurdu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:20
Filipinler’den Kanada’ya çöp yüzünden savaş tehdidi!
banner44

Kanada, 2013-2014 yılları arasında Filipinler'e yasadışı olarak çöp yığınları göndermiş, çöp dolu konteynerler gören Filipinler halkı şoka uğramıştı. Yıllardır Kanada'nın çöplerini geri almaması üzerine Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada'yı tehdit etti.

banner41
SAVAŞ İLAN EDECEK

Duterte, çöp yığınlarının geri gönderileceğini aksi takdirde savaş ilan edileceğini duyurdu. Luzon Adası’da meydana gelen 6.1’lik depremin en fazla can aldığı Pampanga bölgesinde katıldığı toplantıda konuşan Duterte, “Bir gemi hazırlanmasını istedim. Kanada, çöplerini ya geri alacak ya da Kanada'ya yelken açarak, çöplerini oraya dökeceğim” dedi. Duterte, “Kanada ile savaş açabiliriz. Onları alaşağı da edebiliriz. Çöplerini geri vereceğim, ne olursa olsun! Sadece bekleyin ve görün” ifadelerini kullandı.Evsel atık, plastik şişe ve çantalar, gazeteler ve kullanılmış yetişkin bezlerinden oluşan toplam 103 konteyner dolusu Kanada atığı, 2013-2014 yılları arasında Manila’ya toplu halde getirilmişti. Filipinler, Kanada’yı, 1995 yılında imzalanan Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi ve Sınır Aşınmasına İlişkin Basel Sözleşmesini ihlal etmekle suçluyor. İHA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Filipinler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB’de kamu borcunun GSYH’ye oranı düştü
AB’de kamu borcunun GSYH’ye oranı düştü
ABD bu dolandırıcıyı konuşuyor… Filmleri aratmayan hikaye!
ABD bu dolandırıcıyı konuşuyor… Filmleri aratmayan hikaye!
Sony'den otomobil fiyatına televizyon
Sony'den otomobil fiyatına televizyon

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim