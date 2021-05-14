Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı

İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılar sürüyor. Dünya bu katliama sessiz kalırken, özellikle ABD'nin bu saldırıları 'nefsi müdafaa' olarak tanımlıyor. ABD'nin bu tavrıyla ilgili açıklama yapan Filistin yönetimi, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı" ifadelerini kullandı.

Filistin'e yönelik saldırılar sürerken geçtiğimiz günlerde saldırılarla ilgili açıklama yapan ABD yönetimi olayı 'Nefsi müdafaa' olarak nitelendirmiş ve büyük tepki almıştı.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 125'e yükselirken, 900'den fazla sivil de yaralandı. Dün gün boyu devam eden bombardıman bugün de sürüyor.