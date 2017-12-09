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Filistin'de ABD'nin tıbbi malzeme ve ilaçlarına boykot

Filistin'de Doktor, diş hekimi ve eczacılar "ABD'ye ait tıbbi araç ve gereçleri, ilaç ve ürünleri" kullanmayacak

09 Aralık 2017 Cumartesi 17:24
Filistin'de ABD'nin tıbbi malzeme ve ilaçlarına boykot
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Filistin'de doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ABD'ye ait tıbbi araç ve gereçleri, ilaç ve ürünleri boykot etme kararı aldı.

Filistin Doktorlar Sendikası Başkanı Nizam Necib, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli doktorlar, diş hekimleri ve eczacıların üyesi olduğu üç sendikanın, ABD üretimi ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlara yönelik boykot kararı aldığını bildirdi.

Bu ürünlerin temini için dost Arap ülkelerinin tercih edilebileceğini vurgulayan Necib, "ABD, son Kudüs kararıyla kendini bizim topraklarımızda işgalci durumuna koydu. Bize düşen direnmek ve onun çıkarlarını çeşitli yollarla tehdit etmek." ifadelerini kullandı.

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