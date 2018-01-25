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Filistin'i tanıma Avrupa gündeminde

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceradat, Slovenya dahil bazı Avrupa Ülkelerinin YETKİLİLERİNİN Filistin'i tanıma konusunu ciddi şekilde düşündüğünü belirtti...

25 Ocak 2018 Perşembe 11:58
Filistin'i tanıma Avrupa gündeminde
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Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, Slovenya dahil bazı Avrupa ülkelerinin yetkililerinin Filistin'i tanıma konusunu ciddi şekilde düşündüğünü söyledi.

Filistin'in Sesi radyosuna konuşan Ceradat, Slovenya'nın Filistin devletini tanımasının zaman meselesi olduğunu, Belçika, Lüksemburg, İrlanda ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerinde ise konunun görüşüldüğünü ifade etti.

Fransa, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa'daki büyük ülkelerin yetkilileriyle Filistin devletini tanımaları konusunda görüşmeler yapıldığına değinen Ceradat, söz konusu ülkelerden birinin bu yönde karar alması durumunda diğerlerinin de ona uyacağını belirtti.

"KOSOVA'NIN TANINMASINDA OLDUĞU GİBİ AB ÜYELERİ MÜNFERİT KARAR ALABİLİR"

Ceradat, son dönemde, "Avrupa Birliğinin (AB), Kosova modelinde" olduğu gibi Filistin'in tanınması konusunda üye ülkelerin serbest bırakılması olasılığı üzerinde düşünüldüğünü kaydetti.

Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın devlet olarak tanınma süreci başlamış, AB bu konuda ortak tavır belirleyememiş ve kararı üye ülkelerin inisiyatifine bırakmıştı.

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