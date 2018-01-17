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Filistinli Ahed'in tutukluluk süresi uzatıldı

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) tutukluluk süresinin ayın 31’ine kadar uzatılmasına karar verdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:20
Filistinli Ahed'in tutukluluk süresi uzatıldı
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, "sorguya devam edilmesi için" Ahed'in tutukluluk süresinin beşinci kez uzatılmasına ve ay sonuna kadar tutuklu kalmasına karar verdi.
      
Ahed, mahkeme salonuna elleri ve ayakları bağlı şekilde getirilirken, duruşmaya yabancı diplomatlar, insan hakları aktivistleri ve Filistinli kızın yakınları katıldı.
      
Babası Basım et-Temimi'nin "Güçlü kal!" dediği, Ahed'in de gülümseyerek, "Ben iyiyim" diye cevap verdiği duyuldu.      

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.      

Annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.
      
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

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