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Filistinli Temimi'nin kuzeni Nur serbest bırakıldı

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İsrail'in gözaltında tuttuğu "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin kuzeni Nur ailesine kavuştu.

05 Ocak 2018 Cuma 10:40
Filistinli Temimi'nin kuzeni Nur serbest bırakıldı
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İsrail tarafından gözaltında tutulan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin kuzeni Nur Naci et-Temimi serbest bırakıldı.

Nur'un babası Naci et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının kızını 5 bin şekel (bin 400 dolar) kefalet ödenmesinin ardından salıverdiğini belirtti.

Naci, ayrıca kızının her hafta İsrail karakoluna giderek imza vereceğini ifade etti.

İsrail askerleri, 19 Aralık 2017'de "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gün sonra da kuzeni Nur'u gözaltına almıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi, 28 Aralık'taki duruşmada Nur'un bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, İsrail Askeri Savcılığı ise 1 Ocak'ta mahkemenin kararına itiraz etmişti.

Mahkeme, perşembe günkü duruşmada savcılığın itirazını reddederek Nur et-Temimi'nin kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

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