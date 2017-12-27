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"Filistinli tutukluların tamamı işkence gördü"

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Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Karaki, "İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı her türlü işkenceye maruz kaldı." dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:46
"Filistinli tutukluların tamamı işkence gördü"
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Beraberindeki heyetle Fas'ın başkenti Rabat'a gelen Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, Fas hükümeti koalisyon ortaklarından İlerleme ve Sosyalizm Partisinin yöneticileriyle görüştü.

Karaki, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde 400'den fazlası çocuk olmak üzere 7 bin Filistinli tutuklunun bulunduğunu söyledi.

ABD'nin Kudüs kararının ardından gözaltıların arttığına dikkati çeken Karaki, "İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı her türlü işkenceye maruz kaldı." diye konuştu.

İsa Karaki, serbest bırakılan bazı esirler ile yaptığı Fas ziyaretinde, Filistinli esirlerin sıkıntılarını anlatmayı ve İsrail işgal güçlerinin suçlarını gündeme getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İlerleme ve Sosyalizm Partisi yöneticilerinden İsmail el-Alevi de Filistinli tutuklular dosyasına her düzeyden destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

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