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Filistinli ve İsrailli aktivistler İsrail'in yıkım politikasını protesto etti

Filistinlilerden ve Yahudilerden oluşan bir grup aktivist, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlere yönelik yürüttüğü yıkım politikasını protesto etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:57
Filistinli ve İsrailli aktivistler İsrail'in yıkım politikasını protesto etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun yakınlarında bulunan Peres Meydanı'nda toplanan onlarca aktivist, İsrail'in Filistinlilere yönelik yıkım politikalarına ve ihlallerine karşı gösteri düzenledi.

Üzerinde "Yahudiler ve Araplar El Ele", "Bir ev yıkmak bir aile yıkmak demektir", ve "Yıkım politikasına yeter" şeklinde sloganların yer aldığı dövizler taşıyan aktivist grup, İsrail'e ayrımcılığa son vermesi ve Filistinlilere haklarını vermesi çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun yakınlarında bulunan Peres Meydanı'nda toplanan onlarca aktivist, İsrail'in Filistinlilere yönelik yıkım politikalarına ve ihlallerine karşı gösteri düzenledi.

Üzerinde "Yahudiler ve Araplar El Ele", "Bir ev yıkmak bir aile yıkmak demektir", ve "Yıkım politikasına yeter" şeklinde sloganların yer aldığı dövizler taşıyan aktivist grup, İsrail'e ayrımcılığa son vermesi ve Filistinlilere haklarını vermesi çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinİsrailYıkımHaberKıbrıs
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