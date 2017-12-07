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Filistinliler İsrail askerleriyle çatıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasının ardından Filistinlilerin Batı Şeria'da sokağa dökülmesiyle İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalar çıktı.

07 Aralık 2017 Perşembe 17:40
Filistinliler İsrail askerleriyle çatıştı
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Gazze'de Hamas'in intifada çağrısına koşut Batı Şeria'da Filistinli örgütler genel grev, siyasi partiler de çatışma pahasına protesto gösterileri çağrısı yaptı. Batı Şeria ve Gazze'deki camiler de protesto çağrılarına katıldı.

RAMALLAH, EL HALİL, BEYTÜLLAHİM KARIŞTI

Genel grevle birlikte eğitimden alışveriş ve ticarete dek gündelik hayatın durduğu Batı Şeria'da gençler sokağa döküldü. Ramallah, El Halil, Beytüllahim'de taş atıp lastik yakarak barikat kuran Filistinlilere İsrail asker ve polisleri müdahale etti


İSRAİL'DEN ASKER SEVKİYATI

Fransız haber ajansı AFP, İsrail ordusunun Batı Şeria'ya asker sevkiyatı yaptığını duyurmuştu. İsrail ordusunda yapılan açıklamada, "Yapılan askeri durum analizine göre, Batı Şeria bölgesine çok sayıda tabur sevk edilmesi kararı alındı" denilmişti.

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