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Film setinde dehşet!

Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında polisin ifadesine göre 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Kaza sonrası, polisin çembere aldığı bölgeden ilk görüntüler geldi. Baldwin'in polis sorgusundan sonra perişan halde olduğunu gösteren fotoğrafları yayınlandı.

22 Ekim 2021 Cuma 09:25
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Film setinde dehşet!
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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 

Polisin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti. 

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı. Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.

Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. 

Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu. 

Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.

OLAY YERİ

Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.

Santa Fe şehri yakınındaki Bonanza Creek Ranch bölgesinde kurulan setten olay sonrası ilk görüntüler yayınlandı.

Western türündeki Rust filminin setinde meydana gelen olay sonrası Santa Fe polisi, silahla ölümlü bir kazanın meydana geldiğini, bir kadının öldüğünü ve bir erkeğin de yaralandığını doğruladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'nın 68 yaşındaki yapımcı ve oyuncu Alec Baldwin tarafından ateşlenen kurusıkı silahla vurulduğu" belirtildi.

Altı çocuk babası, 63 yaşındaki aktör Alec Baldwin, filmde 13 yaşındaki torunu kazara bir cinayetten hüküm giyen kanun kaçağı Rust'ı canlandırıyordu. 

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