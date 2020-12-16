Financial Times ‘Yılın Kişisi'ni seçti: Özlem Türeci ve Uğur Şahin

Dünyanın en ünlü gazetelerinden İngiliz Financial Times gazetesi, yılın kişilerini seçti. ABD’li Pfizer ile birlikte dünyayı etkisi altına alan corona virüs için aşı geliştiren Biontech’in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yılın kişisi olarak seçildi.

"GERGİNLİĞİMİZ VARDI"



Gazetede yer alan açıklamada, "Biontech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu” ifadeleri kullanılırken Uğur Şahin aşıyla ilgili “Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22 binden fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmemize rağmen gerginliğimiz vardı. insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı” ifadelerini kullandı.

'BİR YILDAN KISA BİR SÜREDE GÜVENLİ VE ETKİLİ BİR AŞI'



Financial Times, "Dünyayı kasıp kavuran yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre içinde güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor” ifadeleriyle başarılı çifti övdü.

Financial Times’ın yazısında, “Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor" ifadelerine yer verildi.

AŞIYA İLK ONAY İNGİLTERE'DE VERİLMİŞTİ

İngiltere, 2 Aralık'ta Pfizer - Biontech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay vermişti. Böylece İngiltere, geliştirilen bir Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke olmuştu.

Yapılan açıklamada, İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer - Biontech aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.

TESCİLLENEN İLK COVİD-19 AŞISI



Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, dünyada tescillenen ilk Covid-19 aşısı olmuştu. Aşı, 10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve üç aşama klinik denemeleri tamamlayarak onay almayı başarmıştı.

Aşı, formülündeki RNA bileşim sayesinde Covid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorlarını harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinlerini artırmayı amaçlıyor.



ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adayı için birinci ve ikinci aşama klinik denemelerinin Almanya’da yürütülmesinin ardından 27 Temmuz’da ABD, Arjantin ve Almanya’nın aralarında olduğu ülkelerde 30 bin sağlıklı gönüllünün katılması hedefiyle üçüncü aşama klinik denemeler başlatılmıştı.

ABD DE ONAYLADI

Geçtiğimiz hafta, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve Biontech şirketleri tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıklamıştı.



FDA, aşının 16 yaş ve üstü kişilere verilebileceğini söylemiş, aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacağını duyurmuştu.



YÜZDE 95 ETKİLİ



Pfizer ve BioNTech, 18 Kasım'da üçüncü aşama klinik denemelerini tamamladığını, aşı adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti.



Şirketler, aşı adayının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurularda bulunmuştu.