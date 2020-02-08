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Finlandiya'da babalar da, 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek

08 Şubat 2020 Cumartesi 15:32
Finlandiya'da babalar da, 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek
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Finlandiya'da yeni hükümet, babaların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla her iki ebeveyne de eşit süreli doğum izni verilmesine yönelik planlarını açıkladı.

Ücretli ebeveynlik izni, her ebeveyn için 164 güne, toplamda da 14 aya çıkarılacak.

Finlandiya bu değişikliklerle "cinsiyet eşitliğini" teşvik etmek istiyor.

Dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin, Finlandiya'da cinsiyet eşitliğini sağlamak için hala alınması gereken yol olduğunu söylemiş ve babaların, çocukları küçükken onlarla yeterince zaman geçirmemesinden şikayet etmişti.

Finlandiya'da mevcut doğum izni 4,2 ay. Babalar ise, çocukları iki yaşına gelinceye dek 2,2 ay izin kullanabiliyor. Buna ek olarak ebeveynler arasında paylaşılabilecek altı aylık bir izin de var, ancak, babaların sadece dörtte biri bu haklarını kullanıyor.

Son Güncelleme: 08.02.2020 15:34
Anahtar Kelimeler:
Haberücretli Doğum IzniBabalarFinlandiya
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