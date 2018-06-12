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Finlandiya'da iş adamına 63 bin Euro trafik cezası

Finlandiyalı milyarder iş adamı Anders Wiklöf, Aland Adası'nda hız sınırını aştığı için 63 bin 240 Euro trafik cezasına çarptırıldı. 

12 Haziran 2018 Salı 11:15
Finlandiya'da iş adamına 63 bin Euro trafik cezası

Finlandiyalı milyarder iş adamı Anders Wiklöf, Aland Adası'nda hız sınırını aştığı için 63 bin 240 Euro trafik cezasına çarptırıldı. 

Aland gazetesinin haberine göre, iş adamı Wiklöf, hız sınırı 50 kilometre olarak belirlenen yolda 71 kilometre hız yaparken yakalandı.

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Aşırı hız yaptığı gerekçesiyle Wiklöf'e 63 bin 240 Euro trafik cezası verildi.

Daha önceden dört kez hız cezasından yüksek meblağda trafik cezası ödeyen Wiklöf, 2013 yılında da hız sınırını aşmaktan 94 bin Euro trafik cezası ödemek zorunda kalmıştı.

Aland gazetesine açıklama yapan Wiklöf, ''Bu parayı trafik cezasını ödemek yerine, yaşlılara, okullara ve ihtiyaç sahiplerine vermeyi tercih ederdim.'' değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya'ya bağlı otonom bir yapıya sahip olan Aland Adası'nda trafik cezaları, hata yapan şoförün yıllık ödediği gelir vergisi üzerinden hesaplanıyor. Wiklöf'ün yaklaşık yıllık gelirinin 12 milyon Euro’nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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