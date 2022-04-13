Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri hareket savaşa dönüştü.

2 aya yaklaşan çatışmalar devam ederken Ukrayna'nın savaş öncesinde NATO'ya üye olma hazırlığı ve savaşın da bu nedenle çıktığı değerlendirmeleri çerçevesinde bölge ülkelerinde yaygın bir tartışma başladı.

Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye oluyor

Özellikle Rusya ile sınırı olan Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde, NATO'ya üyelik konuları ciddi boyutta konuşulmaya başlandı.

Bu kapsamda İngiliz gazetesi The Times'ta yayınlanan bir analiz yazısında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yazıda İsveç ve Finlandiya'nın yaz aylarında NATO üyesi olmaya hazırlandığı belirtilirken, bu konuda Rusya'nın stratejik hatasına dikkat çekiliyor.

Analize göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı, bölge ülkelerini savunmasız hissettirerek NATO'ya yönlendiriyor.

"Haftalar içinde açıklayacağız"

The Times'ın yayınından sonra Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İsveç'in başkenti Stockholm'de Başbakan Magdalena Andersso ile bir araya geldi.

Bu dikkat çekici görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Marin Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu konusunun sorulması üzerine, bu konuda ayrıntılı takvim vermeyeceğini ve kararlarını aylar değil, haftalar içinde, çok kısa sürede açıklayacaklarını belirtti.

NATO üyeliğinin önemli bir konu haline geldiğine dikkati çeken Marin, "Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var. Ukrayna'da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"En iyi kararı vereceğiz"

Başbakan Andersson ise Avrupa'da yeni bir güvenlik durumunun söz konusu olduğunu ve kendilerinin de bunu değerlendirerek yakında NATO üyeliği konusunda bir karara varacaklarını söyledi.

Avrupa'daki değişen güvenlik durumunu analiz etmeye devam ettiklerini aktaran Andersson, "Önümüzde farklı senaryolar var. Çok uzun sürmeden kapsamlı bir çalışma yapıp en iyi kararı vermeyi düşünüyoruz." dedi.

Andersson, daha önceki açıklamalarında İsveç'in kesinlikle NATO'ya katılmayacağını dile getirmişti.

"Rusya misillemede bulunacaktır"

Buna karşın Baltık ülkelerinin NATO üyeliği tartışmalarına yönelik Rusya'dan da sert açıklamalar geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasından sonra yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya: NATO Avrupa'da güvenliği sağlamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirtmişti.

Peskov, "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz." ifadelerini kullanmıştı.