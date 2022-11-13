Finlandiyalı fenomen para almadan ev temizliyor

Sosyal medya uygulamaları Tiktok, YouTube ve Instagram’da toplam 10 milyon takipçisi olan Finlandiyalı Auri Katarina, dünyanın her yerinden insanların evlerini ücretsiz temizliyor.

Kendisine 'temizliğin kraliçesi' diyen Katarina, çöp dolu, aşırı kirli evleri ekibiyle birlikte temizliyor. Temizlik anlarını makeraya kaydeden fenomen, görüntüleri sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.

Kendisine 'temizliğin kraliçesi' diyen Katarina, takipçileri için temizliğin ipuçları ve püf noktalarını anlatıyor.

Kendisine sponsorlar da bulan Finlandiyalı fenomen, temizlik videolarından kazandığı parayla seyahat masraflarını karşılıyor ve müşterilerinden bir kuruş bile talep etmiyor.

Temizlik videolarıyla tanındıktan sonra ilk kez 2020'de Good Morning America adlı televizyon programına çıkan Katarina, İngiltere'de BBC, GB News gibi kanallara da çıkarak temizlik maceralarını anlattı.

Son iki yılda sosyal medyada git gide popülerleşen Katarina'nın TikTok'ta 7.9 milyon,Instagram'da 2.1 milyon ve YouTUbe'da 1.79 milyon takipçisi bulunuyor.