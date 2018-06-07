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Finsbury Park saldırısının kurbanı sokak iftarıyla anıldı

Londra'da geçen sene haziran ayında araçlı saldırıda 51 yaşında hayatını kaybeden Makram Ali anısına Finsbury Park semtinde sokak iftarı düzenlendi.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:44
Finsbury Park saldırısının kurbanı sokak iftarıyla anıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen yıl İslamofobik bir terör saldırısında öldürülen Müslüman, ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn'in de katıldığı sokak iftarıyla anıldı.

Londra'da geçen sene haziran ayında araçlı saldırıda 51 yaşında hayatını kaybeden Makram Ali anısına Finsbury Park semtinde sokak iftarı düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşu Muslim Aid tarafından organize edilen iftara kentte yaşayan bazı dini ve etnik toplulukların temsilcilerinin yanı sıra İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de katıldı.

İftar öncesinde konuşan Corbyn, saldırının İslam karşıtı Galler vatandaşı Darren Osborne tarafından düzenlendiğini hatırlatarak, "Irkçılar asla kazanamayacak." dedi.

İktidardaki Muhafazakar Partinin önde gelen milletvekillerinden Anna Soubry de ülkede azınlıklara düşmanlığın ve ırkçı ortamın, Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının ardından yaygınlaştığına dikkati çekti.

Makram Ali'nin kızı Ruzina Akhtar ise katılımcılara teşekkür ederek, "Bu topluluğun üyesi olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

HEDEFTE CORBYN VARDI

Geçen yıl 19 Haziran'da Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde bir saldırgan, kullandığı kiralık kamyoneti teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. 48 yaşındaki saldırgan Darren Osborne "terör bağlantılı cinayet" ve "cinayete teşebbüs" suçlarından 43 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemede konuşan görgü tanıkları Osborne'un "Tüm Müslümanları öldüreceğim. Müslümanlar teröristtir." diye bağırdığını ve olayın ardından polisi beklerken de "İşimi tamamladım. Beni artık öldürebilirsiniz." diyerek gülümsediğini aktarmıştı.

Osborne mahkemede olayda kullanılan kamyonetin aslında İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in öldürülmesi için kiralandığını açıklamıştı. Dünya Kudüs Günü dolayısıyla başkentte düzenlenen yürüyüşe katılması beklenen Corbyn'e bu sırada saldırmayı hedeflediğini belirten Osborne, polisin yürüyüş güzergahına koyduğu barikatlar dolayısıyla planının değiştiğini anlatmıştı.

Darren Osborne, Corbyn'in seçim bölgesi olması nedeniyle daha sonra Türk, Yahudi ve Müslüman toplumun yoğun olarak yaşadığı Finsbury Park semtine doğru ilerlediğini ifade etmişti.

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