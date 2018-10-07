Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

First Lady’den çarpıcı itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Afrika turuna Mısır'da devam etti. Önceki gün taktığı şapkayla çok konuşulan Trump, ABD Başkanı'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 15:39
First Lady’den çarpıcı itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

First Lady Melania Trump, tek başına çıktığı Afrika turunda Kenya’dan sonra Mısır’a geçti. Ülkede yoğun ilgiyle karşılanan Trump, başkent Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Sisi ve eşiyle bir araya geldi.

Melania Trump ilk kez yalnız tura çıkıyor.

Melania Trump ilk kez yalnız tura çıkıyor.

Buluşmanın ardından kısa bir tura çıkan Trump, piramitleri ziyaret etti. Gezinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan First Lady, eşiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Trump, Büyük Gize Sfenksi önünde poz verdi.

Trump, Büyük Gize Sfenksi önünde poz verdi.

Dünya siyasetinde sosyal medyayı en aktif kullanan lider olan eşi Donald Trump’ı eleştiren Melania, “Ona telefonu elinden bırakması için yalvarıyorum, bu kadar çok tweet atmamasını söylüyorum. Beni bazen dinliyor, bazen de dinlemiyor” dedi.

melania-misir-reuter4

Eşine duygularını aktarmaktan çekinmediğini ifade eden Melania Trump, “Kendi fikirlerimi ve önerilerimi dürüstçe paylaşıyorum. Kimi zaman bunları dikkate alıyor, kimi zaman da almıyor. Ama önemli olan benim kendime ait duruşumu sergilemem” diye 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçak krizi sonrası ilk kez yüz yüze gelecekler
Uçak krizi sonrası ilk kez yüz yüze gelecekler
Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor
Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor
Dünyaca ünlü DJ David Morales gözaltında
Dünyaca ünlü DJ David Morales gözaltında

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim