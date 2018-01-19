Fırtınada ölenlerin sayısı 8'e çıktı

Almanya'yı etkisi altına alan "Friederike" fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Alman medyasındaki haberlere göre, Thüringen eyaletinin BadSalzungen ve Sundern kentlerinde iki itfaiyeci hayatını kaybetti.

SachsenAnhalt eyaletinde bir kişi çatıdan düşerek, bir kişi de devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Brandenburg eyaletinde ise bir tır sürücüsü otoyolda orta refüje, başka bir sürücü de karşı yönden gelen araca çarparak öldü.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Lippstadt kentinde 68 yaşında, Emmerich kentindeki kamp alanında ise 59 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Fırtına nedeniyle dün ülke genelinde uzun mesafeli tren seferlerini durduran Alman Demiryolları (DeutscheBahn) şirketi bugün seferlerin kısmen başlatıldığını açıkladı.

Ülke genelinde karayollarına devrilen ağaçlar trafikte aksaklıklara neden olurken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi.