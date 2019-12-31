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Fişin üzerindeki skandal notla ilgili gerçek ortaya çıktı

ABD'nin Kansas eyaletinde McDonalds'tan aldığı bir kahvenin üzerine "lanet olası domuz" yazıldığını söyleyerek gündem yaratan polis memurunun istifa ettiği açıklandı.

31 Aralık 2019 Salı 11:34
Fişin üzerindeki skandal notla ilgili gerçek ortaya çıktı

Kimliği açıklanmayan 23 yaşındaki polis memuru, Facebook’tan yayınladığı bir mesajda, Junction City kentindeki bir McDonalds şubesinden kahve aldığını ve karton bardağın üzerine yapıştırılan fişte “lanet olası domuz” yazıldığını öne sürmüştü.

Herington Emniyet Müdürü Brian Hornaday, basın mensuplarının karşısına geçerek, genç polis memurunun hikâyeyi şaka yapmak için uydurduğunu açıkladı.

Polis müdürü Hornaday, “Bu, tamamen ve yalnızca şu anda departmanımızda istihdam edilmeyen Heringtonlı bir polis memuru tarafından uyduruldu” ifadesini kullandı.

McDonalds şubesinin sahibi de güvenlik kamerası görüntülerinin polis memurunun iddiasını çürüttüğünü açıklamıştı.

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ABDHaberKKTC
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