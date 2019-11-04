Fitch Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendirdi

Fitch Ratings Yöneticisi Douglas Winslow not görünümünü 'ekonomideki dengelenme' nedeniyle yükselttiklerini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çok hızlı ve erken faiz indirimleri yapmasının makro ekonomik dengesizlikler oluşturabileceğini ifade eden Winslow 2020 yılı sonunda politika faizinin % 13, 2021'de de % 12 olmasını beklediklerini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yöneticisi Douglas Winslow Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulundu, Winslow not görünümünü ‘ekonomideki dengelenme’ nedeniyle yükselttiklerini bildirdi.

“DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI”

Türkiye’nin not görünümünü yukarı yönlü revize etme gerekçelerini sıralayan Winslow “Bu karar, ekonomideki yeniden dengelenmeyi yansıtıyor. Ekonomik ilerleme devam ediyor, cari denge fazla verdi, aynı zamanda enflasyon geriledi, TL faiz indirimlerine rağmen değerlendi. Döviz rezervleri arttı. Elverişli küresel finansal koşullar ve ABD’nin yaptırımları kaldırması da etkili oldu” diye konuştu.

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının önemli bir hassasiyet olduğunu söyleyen Winslow “Gelecek sene dış finansman ihtiyacının 170 milyar dolar olmasını bekliyoruz…Ancak yapısal önlemlerin dış bağımlılığı azaltacağını düşünüyoruz. Mesela emeklilik reformu tasarruf oranların artırabilir. Ama biz hükümetin reformları uygulama konusunda ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz.” yorumunu yaptı.

Ekonomide bazı zayıf ve güçlü taraflar olduğunu belirten Winslow kamu borcu ve hanehalkı borcunun ekonominin güçlü yanları olduğunu, dış finansman bağımlılığı, yüksek enflasyon, zayıf para politikası ve jeopolitik risklerin de zayıf tarafları oluşturduğunu belirtti.

FİTCH’TEN FAİZ YORUMU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın çok hızlı ve erken faiz indirimleri yapmasının makro ekonomik dengesizlikler oluşturabileceğini ifade eden Winslow 2020 yılı sonunda politika faizinin % 13, 2021’de de % 12 olmasını beklediklerini söyledi.

Fitch Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit etmiş, not görünümünü ise “negatif”ten “durağan”a yükseltmişti. Ekonominin dengelenme konusunda ilerleme sağladığı, Temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu belirtilmişti.