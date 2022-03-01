Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...

Flaş iddia: Rus ordusu bu gece saldıracak

Ukrayna'ya karşı savaş başlatan ve 6 gündür aralıksız bomba yağdıran Rus ordusunun planı ortaya çıktı. Başkent Kiev'i kuşatan ancak Ukrayna ordusunun direnişiyle ilerleme kaydedemeyen Moskova'nın yeni bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Yabancı basında yer alan iddialara göre Rus ordusu büyük saldırısını bu gece başlatacak. Kiev'i kuşatmak isteyen Kremlin'in gözünü kararttığı ağır bombardımanla birlikte başkente saldıracağı belirtildi.

01 Mart 2022 Salı 14:12
756 Okunma
Flaş iddia: Rus ordusu bu gece saldıracak
banner108

 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 6. gün geride kalıyor. Sabah saatlerinde çatışmalar şiddetlenirken, Harkov kentindeki belediye binasına atılan bombanın görüntüleri tüm dünyayı dehşete düşürdü. Kiev'e doğru ilerleyen Rus ordusunun 65 kilometreyi bulan konvoyu havadan görüntülenirken, ortaya atılan bir iddia ise endişeyi daha da artırdı. Yabancı basın Rusya'nın bu gece büyük bir saldırı başlatacağını yazdı.

SON DAKİKA : UKRAYNA DİRENİŞİ, RUS ORDUSUNU YAVAŞLATTI AMA...

ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Rusya’nın Ukrayna harekatını inceledi. İşgalin ilk altı gününü değerlendiren analistler, Ukrayna’nın sert direnişiyle karşılaşan Rusya’nın birliklerini tahkim etme ihtiyacı duyduğunu, bunun da Rus ilerleyişini yavaşlattığını yazdı.

Analistler Kiev’deki savunmanın güçlü olduğunu, takviye birlikler bekleyen Rusya’nın da bu bölgede sınırlı faaliyet gösterdiğini aktardı.

Öte yandan önümüzdeki saatlerde Kiev’e yönelik saldırıların artması bekleniyor.

"RUSYA, KİEV'İ KUŞATABİLİR"

Analistler Rusya’nın bu bölgeye daha fazla güç göndermesi durumunda Ukrayna kuvvetlerinin kentin kuşatılmasına engel olamayabileceğini fakat Rusya’nın başkenti ele geçirmesini son derece yüksek maliyetli ve hatta imkansız hâle getirebileceğini düşünüyor.

HARKOV'A YOĞUN SALDIRI

Rusya son iki günde Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan Harkov’a yönelik saldırılarını da artırdı. Rus birlikleri kente toplar ve roketlerle de saldırıyor. Bu daha fazla sivil ölümüne yol açıyor. Ukraynalı yetkililer kentte onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

'TERMOBARİK BOMBA' İDDİASI

Rusya bir termobarik bomba kullanmakla da suçlandı. BBC bu iddiayı henüz doğrulatamadı. Ukrayna’nın güneyindeki Rus ilerleyişi de son günlerde yavaşladı.

Analistler bunun, Rusya’nın Maruipol kentini nihai bir şekilde ele geçirmek için takviye kuvvet beklemesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor.

"RUSYA, BU GECE ÇOK SERT SALDIRACAK"

65 kilometrelik Rus ordusunın konvoyu başkent Kiev'in 20 kilometre yakınana kadar gelirken, yabancı basında yer alan haberlere göre Moskova, bu gece için yeni bir saldırı planlıyor.

UKRAYNA ORDUSU: RUS GÜÇLERİ TEKRAR TOPLANIYOR

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'i ve Ukrayna'nın diğer önemli şehirlerini kuşatmak ve kontrollerine almak için Rus güçlerinin son 24 saattir tekrar gruplandığını ve zırhlı araçlar ile ağır silahları bir araya topladığını duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balayını savaşarak geçiriyorlar
Balayını savaşarak geçiriyorlar
"Ukrayna, ABD'nin kurbanı oldu"
"Ukrayna, ABD'nin kurbanı oldu"
Operasyon ne kadar sürecek?
Operasyon ne kadar sürecek?









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim