Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!
Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlere her duruma hazırlayıcı 6 öneri
Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlere...
"Aspirin 70 yaşın üstündekilere zarar verebilir"
"Aspirin 70 yaşın üstündekilere zarar...
“Varis tedavi edilmezse ölümcül olabilir”
“Varis tedavi edilmezse ölümcül olabilir”

Florence Kasırgasında 1,7 milyon tavuk telef oldu

ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşen Florence kasırgası nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon tavuğun telef olduğu bildirildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:52
Florence Kasırgasında 1,7 milyon tavuk telef oldu

"Sanderson Farms" isimli kümes hayvanları üreticisi şirketten yapılan açıklamada, Florence kasırgası sırasında, Kuzey Carolina'da yükselen nehir sularının, tavuk yetiştirilen en az 60 çiftlik binasını basması sonucu yaklaşık 1,7 milyon tavuğun telef olduğunu belirtti.

Şirket yetkilileri, tavuk kayıplarının, kümes hayvanı işleme tesislerine ürün tedarik eden bağımsız çiftliklerin sular altında kalması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Bunun yanı sıra, Lumberton bölgesinde de yaklaşık 30 çiftliğin sel sularından büyük zarar görmesiyle hayvanlara yem tedarik edilemediği kaydedildi.

Yetkililer, yem eksikliğinin daha fazla tavuk ölümüne neden olabileceğini ifade etti.

Diğer yandan, Çevre Koruma Ajansı, Kuzey Carolina'daki 16 su arıtma tesisinin içme suyu sağlayamadığını ve kamuya ait 7 kanalizasyon arıtma tesisinin de su baskınından dolayı faaliyet göstermediğini açıkladı.

Yetkililer, dün kasırga nedeniyle 24'ü Kuzey Carolina eyaletinde olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su basmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Florence KasırgasıABDHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her beş saniyede bir çocuk önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor
Her beş saniyede bir çocuk önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor
İçecek devi için çarpıcı iddia… Öyle bir ürün çıkaracak ki…
İçecek devi için çarpıcı iddia… Öyle bir ürün çıkaracak ki…
"Geliri artan daha az hareket ediyor"
"Geliri artan daha az hareket ediyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim