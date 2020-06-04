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Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 polisten 3'ü için 750 bin dolarlık kefalet bedeli belirlendi. Sonraki duruşmanın 29 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

04 Haziran 2020 Perşembe 23:30
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Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet

ABD'de, Floyd'un ölümünde yardım ve yataklık etmekten dün gözaltına alınan Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng, Hennepin County Bölgesi mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktı.

Hakim Paul Scoggin, sanıklara 750 bin dolar kefalet bedeli belirleyerek sonraki duruşmanın 29 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Chauvin, meslekten ihraç edilmişti

Thao, Lane ve Kueng, gözaltı sırasında Floyd'un ensesine dizini basarak ölümüne neden olan Derek Chauvin ile olayın üzerinden 24 saat geçmeden meslekten ihraç edilmişti.

Suçlama 2. derece cinayet suçlamasına çevrilmişti

Chauvin de geçen cuma Hennepin Bölge Savcılığı tarafından 3. derece cinayet suçlaması ile gözaltına alınmış ancak davanın Minnesota Valiliği tarafından eyalet Başsavcısı Keith Ellison'a devredilmesiyle, hakkındaki suçlama ağırlaştırılarak 2. derece cinayet suçlamasına çevrilmişti.

Chauvin'in en az 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor

Tutuklanması halinde Chauvin'in en az 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Minnesota kanunlarına göre 2. derece cinayete yardım ve yataklık ağır suç kabul edildiğinden yanındaki 3 polisin de aynı şekilde ceza alabileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
George FloydABD
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