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Forbes: Milyarderlerin varlıkları 2020'de 1.9 trilyon dolar arttı

Forbes'un haberine göre, 2020 yılında Covid-19 salgını küresel ölçekte derin ekonomik etkiler yaparken milyarderlerin servetleri ise özellikle büyük ülke borsalarındaki yükselişin desteği ile arttı.

17 Aralık 2020 Perşembe 11:51
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Forbes: Milyarderlerin varlıkları 2020'de 1.9 trilyon dolar arttı

Forbes dergisi, dünya genelinde 2.200 milyarderin varlıklarının 2020'de 1,9 trilyon dolar arttığını açıkladı.

Yapılan hesaplamaya göre, milyarderlerin varlıkları 2020 yılında toplam 11,4 trilyon dolara yükselirken, rakam 31 Aralık 2019'daki 9,5 trilyon dolara göre yüzde 20 yükseliş anlamına geliyor.

Habere göre, bu yıl 600'dan fazla milyarder Amerikan vatandaşının varlıkları 560 milyar dolar artarak 4 trilyon dolara yükseldi. Tesla CEO'su Alan Musk'ın serveti bu yıl 110 milyar dolar artarak 137 milyar dolara geldi. Musk, dünyanın en zengin 3. insanı konumuna çıktı.

Dünyanın en zengini ise 182 milyar dolarla Amazon'un sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti 67,5 milyar dolar arttı.

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