Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
banner107

Formula 1'de dünya şampiyonu oldu!

Formula 1'de şampiyonluk yarışı nefes kesti. Abu Dhabi Grand Prix'ine 2. sırada başlayan Hamilton ilk turda Verstappen'i geçti. Yarışın son turunda Hamilton'ı geride bırakan Vertsappen yarışı lider tamamladı ve ilk şampiyon oldu.

12 Aralık 2021 Pazar 17:04
6 Okunma
Formula 1'de dünya şampiyonu oldu!
banner108

Formula 1'de şampiyonluk yarışı nefes kesti. Abu Dhabi Grand Prix'ine 2. sırada başlayan Hamilton ilk turda Verstappen'i geçti. Yarışın son turunda Hamilton'ı geride bırakan Verstappen yarışı lider tamamladı ve ilk şampiyonluğunu elde etti.

SON 5 TUR KALA KAZA OLDU, GÜVENLİK ARACI GİRDİ

Latifi bariyerlerde ve güvenlik aracı çıktı. Abu Dabi'de son 5 tura girilirken güvenlik aracı piste girdi. Max Verstappen pite girdi ve yumuşak lastiği taktı. Son turda Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı geride bıraktı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

İŞTE YARIŞTA YAŞANANLAR...

LİDERLİĞİ HAMILTON ALDI

Yarışın başlangıcında Hamilton liderliği ele geçirdi. Daha sonrasında Max Verstappen geç frenle Lewis Hamilton'un önüne geçti. Ancak Hamilton pist dışından önde kaldı.

PEREZ HAMILTON'A ZAMAN KAYBETTİRDİ

Yapılan pitlerin ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen'in 6 saniye önünde piste döndü. Yarışın geçici liderliği Sergio Perez'de. Perez Hamilton ile inanılmaz bir mücadeleye girişti. Hamilton Meksikalı pilotu geçmesine rağmen oldukça zaman kaybetti.

Are you from Cyprus? See Here Work From Home OptionsSearch | Work from home

Getting a Master Degree in the United Kingdom Might be Easier Than You ThinkMaster Degree in UK | Search Ads

 HAMILTON PİTE GİRMEDİ

Max Verstappen sanal güvenlik aracının girmesiyle pit stop yaptı. Mercedes takımı pite girmemeyi tercih etti. Hamilton: "Beni pistte bırakmanız risk değil miydi?" dedi.

SON 5 TUR KALA KAZA OLDU, GÜVENLİK ARACI GİRDİ

Latifi bariyerlerde ve güvenlik aracı çıktı. Abu Dabi'de son 5 tura girilirken güvenlik aracı piste girdi. Max Verstappen pite girdi ve yumuşak lastiği taktı.

İNCELEME YAPILMADI

Verstappen ile Hamilton temas etti ve Hamilton pist dışına taştı. FIA, incelemesinde Verstappen'in Hamilton'ı pistin dışına doğru ittiği için ekstra incelemeye ihtiyaç duyulmadığına karar verdi

RAIKONEN SON YARIŞINI TAMAMLAYAMADI

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı. Finlandiyalı pilot, Ferrari'nin son şampiyonu olarak pistlere veda etti.

YARIŞ ÖNCESİ SIRALAMA SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Carlos Sainz (Ferrari)

6- Valtteri Bottas (Mercedes)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9- Esteban Ocon (Alpine)

10- Daniel Ricciardo (McLaren)

11- Fernando Alonso (Alpine)

12- Pierre Gasly (AlphaTauri)

13- Lance Stroll (Aston Martin)

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15- Sebastian Vettel (Aston Martin)

16- Nicholas Latifi (Williams)

17- George Russell (Williams)

18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

19- Mick Schumacher (Haas)

20- Nikita Mazepin (Haas)

Anahtar Kelimeler:
Formula 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği öne sürüldü
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği öne sürüldü
Uğur Şahin'den Omicron varyantı açıklaması
Uğur Şahin'den Omicron varyantı açıklaması
ABD'yi kasırga vurdu, onlarca kişi hayatın kaybetti!
ABD'yi kasırga vurdu, onlarca kişi hayatın kaybetti!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim