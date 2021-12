Formula 1'de dünya şampiyonu oldu!

Formula 1'de şampiyonluk yarışı nefes kesti. Abu Dhabi Grand Prix'ine 2. sırada başlayan Hamilton ilk turda Verstappen'i geçti. Yarışın son turunda Hamilton'ı geride bırakan Verstappen yarışı lider tamamladı ve ilk şampiyonluğunu elde etti.

SON 5 TUR KALA KAZA OLDU, GÜVENLİK ARACI GİRDİ

Latifi bariyerlerde ve güvenlik aracı çıktı. Abu Dabi'de son 5 tura girilirken güvenlik aracı piste girdi. Max Verstappen pite girdi ve yumuşak lastiği taktı. Son turda Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı geride bıraktı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

İŞTE YARIŞTA YAŞANANLAR...

LİDERLİĞİ HAMILTON ALDI

Yarışın başlangıcında Hamilton liderliği ele geçirdi. Daha sonrasında Max Verstappen geç frenle Lewis Hamilton'un önüne geçti. Ancak Hamilton pist dışından önde kaldı.

PEREZ HAMILTON'A ZAMAN KAYBETTİRDİ

Yapılan pitlerin ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen'in 6 saniye önünde piste döndü. Yarışın geçici liderliği Sergio Perez'de. Perez Hamilton ile inanılmaz bir mücadeleye girişti. Hamilton Meksikalı pilotu geçmesine rağmen oldukça zaman kaybetti.

HAMILTON PİTE GİRMEDİ

Max Verstappen sanal güvenlik aracının girmesiyle pit stop yaptı. Mercedes takımı pite girmemeyi tercih etti. Hamilton: "Beni pistte bırakmanız risk değil miydi?" dedi.

İNCELEME YAPILMADI

Verstappen ile Hamilton temas etti ve Hamilton pist dışına taştı. FIA, incelemesinde Verstappen'in Hamilton'ı pistin dışına doğru ittiği için ekstra incelemeye ihtiyaç duyulmadığına karar verdi

RAIKONEN SON YARIŞINI TAMAMLAYAMADI

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı. Finlandiyalı pilot, Ferrari'nin son şampiyonu olarak pistlere veda etti.

YARIŞ ÖNCESİ SIRALAMA SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Carlos Sainz (Ferrari)

6- Valtteri Bottas (Mercedes)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9- Esteban Ocon (Alpine)

10- Daniel Ricciardo (McLaren)

11- Fernando Alonso (Alpine)

12- Pierre Gasly (AlphaTauri)

13- Lance Stroll (Aston Martin)

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15- Sebastian Vettel (Aston Martin)

16- Nicholas Latifi (Williams)

17- George Russell (Williams)

18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

19- Mick Schumacher (Haas)

20- Nikita Mazepin (Haas)