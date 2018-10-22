Fotoğrafçı kusursuz evlilik teklifi fotoğrafını çekti ama çift kayıplara karıştı

6 Ekim günü aynı noktada poz vermesi için bir arkadaşını bekleyen Dippel, o sırada bir çiftin orada poz verdiğini görünce deklanşöre basmıştı. Fotoğrafı çektikten sonra çiftin bulunduğu noktaya giderek onlara fotoğrafı vermek isteyen Dippel, oraya vardığında çiftin çoktan gitmiş olduğunu söylüyor. Dippel’in çifti bulma umuduyla Twitter’a yüklediği fotoğraf yüz binlerce beğeni ve retweet alsa da çiftin kim olduğu henüz bulunamadı.

Michigan’da bir barda çalışan ve yarı zamanlı olarak fotoğrafçılık yapan 24 yaşındaki Dippel, “Yosemite’te uzun zamandır fotoğraf çekmek istiyordum. Burası kötü fotoğraf çekmenin zor olduğu bir yer. O noktada çekilmiş çok güzel fotoğraflar görmüştüm ve ben de çekmek istedim. Her şeyi günbatımı saatine göre planladık ve sonrasında karşılaştığım manzarayı siz de gördünüz. Doğru zamanda doğru yerdeydim. Etrafıma bakarak başka bir fotoğrafçının kadrajına girip girmediğimi anlamaya çalıştım ama o çifti çeken kimse yoktu” dedi.

Fotoğrafı çektikten sonra çiftin olduğu bölgeye giden Dippel, vardığında orada birbirlerine evlilik teklif edip fotoğraf çektiren onlarca çiftle karşılaşmış, yaklaşık 20 çifte fotoğraftakilerin kendileri olup olmadığını sormuş fakat olumsuz yanıt almış. Dippel “Tek istediğim bu fotoğrafın o çiftin eline geçmesi çünkü bence onlar için süper özel bir andı” diyor.