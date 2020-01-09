Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

Fotoğraflarla kandırıp 26 milyon liralık vurgun yaptı!

Çiftlik Bank skandalıyla adını tüm Türkiye'nin duyduğu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın bir benzeri de İngiltere'de gündem oldu. Kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan bir adam, sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam fotoğraflarıyla ağına düşürdüğü 1200'den fazla kişinin hesaplarındaki parayı boşaltarak kayıplara karıştı.

09 Ocak 2020 Perşembe 16:59
Fotoğraflarla kandırıp 26 milyon liralık vurgun yaptı!

İngiltere’nin Plymouth şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Gurvin Singh, ‘kısa yoldan’ zengin olmak isteyenleri dolandırmasıyla gündemde. Sosyal medya hesabından lüks yaşamına dair fotoğraflar paylaşan Singh, kendisini yatırım uzmanı olarak lanse etti.

Kısa sürede 1200’ü aşkın müşteriye ulaşan Singh, yatırımlarını yönettiği kişilere günde en az 300 sterlin kâr sağlayacağını vaat etti. Müşterilerine istedikleri zaman paralarını geri çekme garantisi de sunan Singh, birkaç ay boyunca bu sistemi korudu.

Singh, sosyal medyadan sık sık lüks yaşamına dair fotoğraflar paylaşıyordu.

Hesaplarında tuhaflıklar fark eden müşterilerden bazıları Singh’le iletişim kurdu. Sorunlar olduğunu kabul eden ve buna gerekçe olarak Brexit sürecini gösteren Singh, mart ayına kadar her şeyin normale döneceğini söyledi.

Noel arifesinde Ferrari otomobille Eyfel Kulesi önünde bir fotoğraf paylaşan Singh, 3 gün sonra kayıplara karıştı. Hesaplarının tamamen boşaltıldığını fark eden 1200’ü aşkın kişi, sosyal medya hesaplarını da kapatan adama ulaşamadı.

Ardı ardına ihbarlar gelmesi üzerine İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Singh’in kurbanlarının büyük çoğunlukla 18-25 yaş aralığında olduğunu belirleyen polis ekipleri, yaklaşık 3.5 milyon sterlin (26.5 milyon TL) vurgun yapan adamı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü
Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü
2019 en sıcak 2'nci yıl oldu
2019 en sıcak 2'nci yıl oldu
'Bakteriden üretilen' protein, soya fasulyesinin yerini alacak çevre dostu bir ürün olabilir
'Bakteriden üretilen' protein, soya fasulyesinin yerini alacak çevre dostu bir ürün olabilir
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim