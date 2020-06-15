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Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısı mayısta yüzde 95,6 azaldı

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,6 azalarak 272 bin 826'ya geriledi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 12:06
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Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısı mayısta yüzde 95,6 azaldı

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, işlettiği havalimanlarının mayıs ve ilk 5 aya ilişkin ziyaretçi rakamlarını internet sitesinde açıkladı.

Buna göre, Frankfurt Havalimanı'nın ocak-mayıs döneminde ağırladığı yolcu sayısı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 57,2 azalarak 11 milyon 578 bin 437'ye geriledi. Havalimanının mayıs ayı yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,6 azalarak 272 bin 826'ya düştü.

İlk 5 ayda Frankfurt Havalimanı'nın yük trafiği ise yüzde 14 azalarak yaklaşık 766 bin 835 tona indi.

Öte yandan, şirketin Çin'deki Xi Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı da mayısta yıllık bazda yüzde 44,4 düşerek yaklaşık 2,2 milyona geriledi.

Anahtar Kelimeler:
Frankfurt HavalimanAlmanyaKoronavirüsCovid-19
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