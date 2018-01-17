Fransa, 58 yıllık hava alanı projesinden vazgeçti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkenin batısındaki Notre-Dame-des-Landes bölgesine yapılması planlanan havalimanı projesinin iptal edildiğini açıkladı.



Philippe, Elysee Sarayı'ndaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, kamuoyunda yıllardır tartışma konusu kuzeybatıdaki Nantes kenti yakınlarındaki havalimanı projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Projeye devam etmek için gerekli şartların oluşmadığını kaydeden Philippe, "Notre-Dame-des-Landes bugün bölünmüşlüğün havalimanıdır. Bu durumda proje iptal edilmiştir." dedi. Philippe, ülkenin batısındaki şehirleri diğer kesimlere ve uluslararası ulaşıma açmayı hedefleyen projenin kaldırıldığını, ancak bölgedeki Nantes-Atlantique havalimanının modernizasyon projesine alınarak geliştirileceğini ifade etti.

Philippe, proje kapsamında bölgede kamulaştırılan tarım alanlarında tarımsal faaliyetlere devam edilmesi için yeniden düzenlemeye yapılacağını dile getirdi.

Bölgede çadır ve barakalar kurarak havalimanı projesine karşı çıkan kişilerin tahliye edileceğini belirten Başbakan Philippe, herhangi bir mukavemet oluşması durumunda polis ve jandarmanın zor kullanarak tahliyenin gerçekleştirileceğini söyledi.

Fransa'nın batısı ile diğer bölgeler arasında ulaşım ve iletişimi artırmak amacıyla 1960'lı yıllardan bu yana çalışmaların yapıldığı Notre-Dame-des-Landes bölgesinde, büyük ve modern bir havalimanı inşası için değişik dönemlerde kararlar alınmıştı. Hızlı tren ağlarının gelişmesiyle 1990'lı yıllarda gündemden düşen projenin yeniden ele alınması için 2008'de karar verilmiş ve bölgedeki tarım alanları kamulaştırılmıştı.