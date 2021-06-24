Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tüm parayı casinoda yedi
Tüm parayı casinoda yedi
‘Cinsel taciz’ suçuna 5 yıl hapislik
‘Cinsel taciz’ suçuna 5 yıl...
Doktorlar mahkemeye çıktı
Doktorlar mahkemeye çıktı
İnşaata götürüp adam dövdüler
İnşaata götürüp adam dövdüler
Kapı pencere ne var ne yoksa çaldılar
Kapı pencere ne var ne...

Fransa, AB’den 39,4 milyar euro borç alıyor

Fransa’nın ekonomisini canlandırmak için 39,4 milyar eurosunu Avrupa Birliği'nden alacağı borçla karşılayacağı kurtarma planı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onayladı.

24 Haziran 2021 Perşembe 15:53
9 Okunma
Fransa, AB’den 39,4 milyar euro borç alıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Elysee Sarayı’nda yaptığı basın toplantısında, plan dahilinde AB’den 2026’ya kadar 39,4 milyar euro borç alınacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Komisyonun Fransa ekonomisini kurtarma planını onayladığını belirterek planın Fransız ekonomisinin çevreci ve dijital dönüşümünü güvence altına alacağını söyledi.

100 milyar euroluk ekonomi kurtarma planı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, AB borcunun ilk kısmının temmuzda 5 milyar euro olarak alınacağını belirtti.

Fransız hükümeti, 39,4 milyar doları AB’den doğrudan alınacak yardımla finanse edilecek toplam 100 milyar euroluk ekonomi kurtarma planı hazırlamıştı.

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:34
Anahtar Kelimeler:
FransaAvrupa BirliğiBorç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya Göç Bakanı: Ekonomimiz umutsuzca vasıflı işçi arıyor
Almanya Göç Bakanı: Ekonomimiz umutsuzca vasıflı işçi arıyor
Karadeniz'deki gerilim: Moskova, İngiliz büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı
Karadeniz'deki gerilim: Moskova, İngiliz büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı
Haberleri yarıda kesip maaş alamadıklarını açıkladı: Bizler insanız, ödeme almamız gerekiyor
Haberleri yarıda kesip maaş alamadıklarını açıkladı: Bizler insanız, ödeme almamız gerekiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim