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Fransa, Ayasofya’nın ibadete açılacak olmasını eleştirdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye’de Ayasofya’nın ibadete açılıp Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi kararını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:50
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Fransa, Ayasofya’nın ibadete açılacak olmasını eleştirdi

Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesini içeren 1934 tarihli bakanlar kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesini ve bunu takiben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararları eleştirdi.

Le Drian, “Türkiye Danıştay’ının, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrini öngören kararları karşısında üzüntümüzü belirtiriz” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

“Söz konusu kararlar, modern ve laik Türkiye’nin en sembolik kararlarından birisini (1934 tarihli bakanlar kurulu kararını) tehlikeye atıyor. UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan; din özgürlüğü, hoşgörü ve çeşitliliğin sembolü olan bu dini, mimari ve tarihi cevherin bütünlüğünün korunması gerekir. Ayasofya’nın; dini miras çeşitliliği, diyalog ve toleransı temsil etmeye devam etmesi gerekir.”

Anahtar Kelimeler:
FransaAyasofya
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