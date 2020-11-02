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Fransa Bilim Kurulu uyardı: "Koronavirüs salgınında arka arkaya birkaç dalga yaşanabilir”

Fransa'da Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs salgınında şu an yaşanan ikinci dalganın son dalga olmayacağı, bu kışın sonunda veya 2021'in ilkbaharında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu.

02 Kasım 2020 Pazartesi 17:08
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Fransa Bilim Kurulu uyardı: "Koronavirüs salgınında arka arkaya birkaç dalga yaşanabilir”

Bilim Kurulundan yapılan açıklamada, gelecek ayların salgın açısından zor geçeceği belirtildi. 

Avrupa ve Fransa'yı olumsuz etkileyen ikinci dalganın son dalga olmayacağı, bu yılın sonunda veya 2021'in ilkbaharında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlerden gelecek haftalarda başarılı sonuçlar alınması halinde bile bir sonraki dalgaların önlenemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ikinci dalganın bu yılın sonunda sona erebileceği, bir sonraki dalganın daha kontrol edilebilir seviyede olmasının beklendiği vurgulandı.

Bilim Kurulunun bu uyarı ve görüşleri, 26 Ekim'de ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı duyurulmadan 2 gün önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ilettiği aktarıldı.

Macron, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, Koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Ülkede, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 19'a, vaka sayısı ise 1 milyon 413 bin 915'e yükseldi.

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