Fransa Cezayir işgalinden kalan ‘kafataslarını’ teslim edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te bir müzede muhafaza edilen ve Cezayirli direnişçilere ait olduğu belirlenen kafataslarını teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'in başkenti Cezayir'de bulunan Macron, bu ülke basınına yaptığı açıklamada, Cezayirli direnişçilere ait olduğu belirtilen kafataslarına ilişkin, "Hatıra çalışması ile iki ülke arasındaki ilişkilerin canlanmasını ve kafataslarının teslim edilmesiyle ilgili kararın verilmesini istiyorum. Bunun kararını vereceğim, hazırım." ifadelerini kullandı.

Paris'te ülkelerinin bağımsızlığı için 17 Ekim 1961 tarihinde sokağa çıkan yüzlerce Cezayirli, Fransız polisi tarafından katledilmişti.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.

Cezayir, Fransa'ya söz konusu suçları kabul edip mağdur yakınları için tazminat ödemesi çağrısında bulunurken, Fransa ise eski defterleri kapatıp geleceğe bakmak gerektiğini savunuyor.

Paris'te arkeoloji eserlerinin sergilendiği İnsan Müzesi'nde muhafaza edilen ve dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatasına ilişkin kimlik belirleme çalışmaları Cergy-Pontoise Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Senouci'nin başlattığı kampanyayla ülke gündemine taşınmıştı.

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının 19. yüzyıl ortalarında, Fransa'nın Cezayir'i sömürgesi altına almaya başladığı zamanlarda öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmiş ancak geri kalan kafataslarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiği açıklanmıştı. Müzede özel bir kısımda muhafaza edilen kafataslarının bir dönem müzede sergilenmesi birçok kesimin tepkisine neden olmuştu