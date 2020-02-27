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Fransa, Corona virüse karşı yeni önlemler aldı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede yeni tip Corona virüs (Covid-19) olası vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğunu ve 200 milyon maskenin sipariş edildiğini bildirdi.

27 Şubat 2020 Perşembe 22:09
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Fransa, Corona virüse karşı yeni önlemler aldı

Philippe, Başbakanlıkta, yeni tip Corona virüse ilişkin siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Philippe, ülkede yeni tip koronavirüse ilişkin endişelerin bulunduğunu ancak bu durumda sakin kalmanın önemli olduğunu söyledi.

Ülkede olası Covid-19 vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğu bilgisini paylaşan Philippe, bu virüsle mücadele etmek için 200 milyon maske de sipariş ettiklerini aktardı.

ÜLKEDE COVİD-19'A YAKALANANLARIN SAYISI 18'İ BULDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, "Bir salgınla karşı karşıyayız." ifadesini kullanarak, bununla en iyi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ülkede yeni tip Corona virüse yakalananların sayısı 18'i bulmuştu, bu kişilerden 11'i iyileşirken ikisi ise hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
FransaKoronavirüsCoronaÇin
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