Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi kendini karantinaya aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, 15 Ekim'de görüştüğü bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldı.



Macron'un herhangi bir belirti göstermediği ve özel hayatında bazı önlemler alacağı kaydedildi.