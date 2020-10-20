Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, 15 Ekim'de görüştüğü bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldı.
Macron'un herhangi bir belirti göstermediği ve özel hayatında bazı önlemler alacağı kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi kendini karantinaya aldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un coronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği açıklandı. First Lady'nin yedi gün karantinaya girdiği duyuruldu.
20 Ekim 2020 Salı 09:42
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, 15 Ekim'de görüştüğü bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldı.