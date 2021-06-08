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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı.

08 Haziran 2021 Salı 16:22
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin güneydoğusundaki Drome bölgesinin Tain-l'Hermitage kasabasını ziyareti sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı.

Fransız basınına göre, olayın ardından iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Le Monde'un haberinde Macron'a tokat atan kişinin, saldırı sırasında "Kahrolsun Macronculuk" dediği belirtildi. 

Olay, Macron'un, Covid-19 salgını sonrasında hayatın nasıl normale döndüğünü konuşmak için restoran işletmecileri ve öğrencilerle bir araya geldiği güneydoğu Fransa'daki Drome bölgesini ziyareti sırasında gerçekleşti.

Son Güncelleme: 08.06.2021 16:23
Anahtar Kelimeler:
Emmanuel MacronTokatlı Saldırı
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